Documentaire

Au sommet d’une colline, le Getty Center incarne la prospérité et le succès. Il surplombe l’immense étendue urbaine de Los Angeles, une ville dont l’horizon n’est limité que par l’océan Pacifique et les montagnes environnantes. L.A., c’est l’Amérique qui triomphe, fière de ses réalisations. Mais c’est aussi un lieu de diversité et de contrastes saisissants : les quartiers-villages se mêlent aux centres d’affaires, les limousines côtoient des véhicules hors normes sur les « freeways », et à Hollywood, les célébrités croisent les ombres des laissés-pour-compte du rêve américain. Rêves, mythes et réalités se croisent dans cette ville unique.Pierre Brouwers, qui réalise des reportages sur L.A. depuis 1972, vous invite à découvrir les secrets d’une des mégapoles les plus fascinantes du monde.

Par Pierre Brouwers