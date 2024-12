Documentaire

Une plongée dans l’Amérique d’aujourd’hui à travers ses musiques. Embarquez dans un roadtrip à la rencontre des musiciens émergents qui réinventent, par des formes hybrides ou des postures nouvelles, les genres musicaux nés dans leurs villes.

Chaque année, le jour de Mardi Gras, les tribus des indiens afro-américains de la Louisiane paradent et chantent aux sons des percussions et des chants ancestraux. J’wan, 19 ans, petit-fils du Grand Chef Monk Boudreaux, nous guide à travers cette Nouvelle-Orléans qui danse.

Réalisation : Yoann Le Gruiec et Benoit Pergent

Coproduction : ARTE France, Les Films du Poisson et Why So Serious Productions