Article

La ville de Las Vegas est le lieu de tous les excès, cela est bien connu. Vous avez justement envie d’en savoir plus sur l’univers incroyable de Sin City ? C’est en suivant plusieurs individus à travers leur voyage dans le Nevada ou bien leur quotidien dans cette agglomération hors-norme que le documentaire « Las Vegas, la ville où tout est possible » vous propose d’explorer cet endroit unique. En 1h20 de visionnage, vous pourrez découvrir le destin de ces personnes se rendant sur place dans différents buts, tous très typiques de ce que la ville a à offrir ! Le documentaire est disponible sur YouTube mais nous avons tenu à vous en présenter une petite introduction dans cet article. Voici donc les différents univers qui vous seront contés dans cette vidéo qui vous tiendra en haleine.

Des hôtels de luxe et des casinos de renom

C’est bien connu, Las Vegas est le lieu où se sont concentrés quelques-uns des plus beaux hôtels. Grâce à ce documentaire, vous pourrez en découvrir une petite poignée, notamment autour du Strip, la principale avenue. Ces établissements dont le Bellagio est l’un des plus représentatifs sont caractérisés par une démesure évidente. Des décors splendides, des animations somptueuses, des chambres au luxe affiché : difficile de trouver une si belle concentration d’établissements hôteliers qu’ici.

Ces établissements sont également dotés de casinos parmi les plus beaux du monde (selon le site CasinosCanada.com mais aussi d’après les dires des visiteurs). Ces maisons de jeux abritent notamment de nombreux tournois de poker. Vous suivrez à travers le reportage l’un des participants qui explorera les établissements de jeux de hasard – dont le fameux Caesar Palace. Il vous présentera notamment les salles de machines à sous et les tables de blackjack, sans bien entendu oublier les espaces de poker.

Des spectacles d’une qualité inégalable

Pour divertir les millions de personnes qui s’amassent dans la ville du péché, les établissements hôteliers se sont aussi dotés de salles de spectacles gigantesques qui accueillent des évènements en tout genre. Vous suivrez notamment la troupe du Cirque du Soleil – l’un des shows les plus appréciés de Vegas. Bien entendu, le documentaire sera aussi l’occasion de jeter un coup d’œil aux coulisses de concerts d’artistes mondialement connus ou bien encore aux spectacles des meilleurs magiciens du monde. Vous pourrez même vous rendre dans les arrières salles du spectacle de charme du Crazy Horse !

Les mariages les plus délirants

Année après année, des milliers de couples se pressent à Vegas dans un but bien particulier : y célébrer leur union. Dans le documentaire « Las Vegas, la ville où tout est possible », vous suivrez notamment deux tourtereaux partis de France dans le but de s’unir pour la vie. Bien entendu, vous pourrez les accompagner pendant leur séjour hyper luxueux au fil de plusieurs journées et leur tenir compagnie pendant cette toute première découverte de la ville, mais aussi pendant le plus beau jour de leur vie !

La face sombre de Vegas, le lieu de tous les abus

Vous vous en doutez, Las Vegas a aussi comme tous les hauts lieux du tourisme et du divertissement une face plus sombre. Si on la surnomme la ville du péché, c’est bien évidemment parce que les excès y sont nombreux. Dans le documentaire, vous suivrez donc également une équipe de police afin de voir les coulisses plus inquiétantes de la ville. Prostitution, alcool et drogues sont en effet la cause de problèmes et les autorités sont hyper vigilantes afin que les touristes se sentent en sécurité quoi qu’il advienne !