Documentaire

Au nord de l’Amazonie, dans l’une des forêts les plus inaccessibles du Brésil, les Wajãpis vivent une existence préservée de l’influence moderne. Fuyant l’homme blanc, ses maladies, ses massacres et la destruction des forêts, ils ont tenté de préserver leur identité et leur mode de vie.

Aujourd’hui, c’est le jour de la récolte et les Wajãpis se rendent dans la forêt pour cueillir du manioc et préparer de délicieuses crêpes géantes !

Documentaire : Patrimoine Immatériel – La Peau Rouge

Réalisation : Charlie Buffet

