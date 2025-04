Documentaire

Raphaël de Casabianca part à la rencontre de celles et ceux qui construisent le Sénégal de demain. Ce pays connaît une expansion économique exponentielle, ce qui n’empêche pas que la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. Il découvre le pays en ulm, de la capitale, Dakar, à Petite-Côte et sa station balnéaire, et en terminant dans les mangroves et traditions du delta du Sine-Saloum. Au gré de son périple, Raphaël s’ouvre aux différentes ethnies, langues et traditions religieuses, et découvre l’incroyable sens de la fête et de l’hospitalité de sa population.

Au sommaire :

Dakar, une ville en mouvement 24h dans une TV, le miroir du Sénégal

Les guerriers du foot Etre griot en 2016

L’arachide, de la culture jusque dans l’assiette

Une vie au fil de l’eau dans la mangrove

Le système D au Sénégal