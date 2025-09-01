Envolez-vous avec Carolina De Salvo en parapente découvrir le sommet des Alpes… grâce à Damien Lacaze et Clément Latour, deux parapentistes chevronnés.
Khempo est un professeur de philosophie bouddhiste au Bhoutan. Il se prépare avec son ami Karma à faire le...
Ce château, médiéval à l’origine, a été transformé et agrandi à la Renaissance. Plusieurs décors sur sa façade lui...
Le Château de Villandry est situé dans la région Centre-Val de Loire, en France, près de la ville de...
Le patrimoine de Nîmes est unique. Auparavant, l’une des plus importantes colonies du monde romain, elle possède encore aujourd’hui...
Nichée au cœur du pays du Soleil-Levant, Kyoto incarne à elle seule l’essence de la tradition et de la...
Il installe un arbre de 6 mètres dans un hôtel de luxe
Un voyage de noces pas comme les autres. Le 9 juin 2007, Édouard et Mathilde se marient… et une...
Située à l’extrême sud de l’Espagne, Cadix est une ville qui éblouit par son charme, son histoire et son...
Célèbre pour ses safaris et ses grandes réserves d’animaux, le Kenya est moins connu pour sa façade maritime, appelée...
Buenos Aires, capitale de l’Argentine, est une ville vibrante et éclectique qui captive par ses innombrables facettes. Reconnue pour...
L’itinéraire suit la Tamise, passe au-dessus d’Henley, de l’Oxfordshire et de Bath et ses sources chaudes pour terminer au-dessus...
À 2h au sud de Paris, Berry est une destination aux charmes discrets, souvent secrets. Ses chemins de découverte...
Qui n’a jamais rêvé de faire le tour du monde gratuitement ? Les années 1970 ont eu les routards,...
Une nouvelle ère débute à Cuba, l’un des derniers bastions communistes dans le monde. L’île, désormais engagée sur la...
S’étendant sur 240 kilomètres, le canal du Midi, creusé sous le règne de Louis XIV mais rêvé dès l’Antiquité,...
L’heure de l’attaque a sonné pour la tribu Amazonienne ! Les Kayapós vivent au plus profond de la forêt,...
40 millions de bisons ont régné sur l’Ouest américain pendant des siècles. Les guerres entre indiens et colons européens...
Le gothique et le modernisme du début du XXe siècle, deux styles très présents à Barcelone, capitale de la...
Voyage le long du río Paraná, qui s’écoule des hauts plateaux brésiliens vers l’Argentine et témoigne des enjeux écologiques...
Planifier des vacances ne signifie pas forcément dépenser une fortune. Il existe de nombreuses destinations à travers le monde...
