Documentaire

Après la pandémie, Richot, ancien acteur français à New York, se réinvente en boulanger, livrant chaque matin des baguettes françaises aux New-Yorkais. Sa passion et son travail acharné lui valent un succès grandissant, tandis que d’autres expatriés profitent de la chute de l’immobilier pour réaliser de nouveaux rêves. New York, frappée par la crise, montre des signes de renouveau, et Richot incarne l’espoir et la résilience de la ville.