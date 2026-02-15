Urgan, âgé de 9 ans, a récemment quitté le village où il a grandi pour suivre la voie d’un Lama. Désormais, il parcourt les routes de l’Himalaya en compagnie de son cousin Norbou. Leur destination est chez un Lhamo, une femme possédée par un esprit nommé Lha, qui bénit Urgan et lui prédit qu’il deviendra un Lama exceptionnel. Joignez-vous à nous pour découvrir ce voyage initiatique qui laissera une empreinte profonde dans la vie de ce jeune garçon.