Documentaire

Au mois de janvier au village, quand ils célèbrent le yankwa, leur principale divinité, les hommes de la tribu des Enawenê-Nawê jouent tous les jours à un impressionant jeu de ballon. Plus qu »un sport, ce jeu de balle est un rituel, et il commence dans la forêt pour confectionner la balle avec du latex.

Tous les 3 ans, les Enawenê-Nawê participent aussi aux Jeux Indigènes, une compétition sportive où 30 ethnies s’affrontent dans des épreuves basées sur les activités traditionnelles indiennes. Lors de la dernière compétition, les Enawenê-Nawê avaient remporté l’épreuve du tir à la corde.

Documentaire : “Jeux amazones”

Réalisation : Sandrine Leonardelli

