Documentaire

Le Mékong Prestige navigue sur le Mékong et ses affluents, le Tonle Sap et le Bassac. En une dizaine de jours il relie Angkor, la prestigieuses capitale de l’Empire Khmer, à Saïgon la grande métropole du Sud Vietnam, et symbole de l’Indochine française. Nous découvrirons : Angkor, le lac Tonle Sap, Kompong Chnang, Oudong, Phnom Penh, Cai Be, Sa Dec, My Tho et Saigon. Documentaire produit par Night And Day.