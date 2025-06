Documentaire

Les vélos et les cyclomoteurs sont le moyen de transport préféré des vietnamiens. A Hanoï, ils sont bien plus nombreux que les voitures. Les courses se font bien souvent dans la rue et Hanoï compte un grand nombre de marchés. On y trouve de tous, des victuailles aux vêtements. Dans ce marché, les femmes viennent faire leurs courses en prévision de la fête du nouvel an, ou fête du Têt. Elles achètent des fruits confits qu’il est coutume de manger et d’offrir à cette occasion. Quelques jours avant la fête du Têt, la ville se couvre de bannières. Chacun se prépare. On fait les courses, on prépare les plats, les vendeurs de ballons se multiplient.