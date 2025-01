Documentaire

La Pologne est marquée par un riche passé qui lui confère une histoire à part entière. Bordé par la mer Baltique, ce pays propose de nombreuses découvertes inoubliables telles que des plages immenses, des lacs cristallins et des monuments classés. Lors d’un circuit en Pologne vous pourrez voir la magie du patrimoine qui imprègne les nombreux villages et les villes millénaires que sont Varsovie, Cracovie, Czestochowa ou encore Poznan et Lublin. Un séjour en Pologne est le cadre idéal pour construire son propre conte de fée parmi la multitude de paysages enchanteurs dotés d’une nature sauvage et intacte. Un documentaire de Pierre Brouwers, production Media 9