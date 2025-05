Documentaire

Sotchi, station balnéaire russe au bord de la Mer Noire, avait accueilli les Jeux Olympiques d’hiver de 2014. Située à 1 500 kilomètres de Moscou, la capitale de la Riviera russe, adossée à la montagne, est connue pour ses plages, ses villas de luxe et ses boîtes de nuit fréquentées par une jeunesse en quête de sensations fortes. À trois mois des Jeux Olympiques les plus chers jamais organisés, nous vous ferons découvrir comment les Jeux ont transformé la ville de Sotchi. Chantiers pharaoniques, installations sportives dernier cri, la station balnéaire fait peau neuve aux dépens souvent de ses habitants : 3 000 personnes ont déjà été délogées par les grands travaux des JO. Loin de ces tensions, toujours sur la Mer Noire, Kazantip est le « pays de la fête ». Chaque été, sur la péninsule de Crimée en Ukraine, est organisé le festival le plus délirant. Un documentaire de Toffaloni Héloise, Alice Pereira et Gary Grabli.