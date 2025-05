Documentaire

Du désert sahélien aux rivages tropicaux, le Sénégal dévoile toute la richesse des paysages ouest-africains : savanes brûlées par le soleil, palmeraies foisonnantes, plages immaculées, fleuves tranquilles et plaines parsemées de baobabs majestueux. Mais pour Pierre Brouwers, ces décors ne sont que le théâtre d’un récit plus vaste. Le cinéaste s’attache avant tout à faire découvrir les peuples du Sénégal, leurs cultures, leurs rites et leurs traditions ancestrales, avant d’élargir la perspective à l’histoire, l’économie, la biodiversité et les multiples visages de ce territoire.

Tel un voyage sensoriel et vivant, ce documentaire nous entraîne au cœur d’un pays fascinant, chaleureux et singulièrement captivant.

Par Pierre Brouwers.

Format 52′