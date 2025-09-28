Documentaire

En Italie, la baie de Naples recèle des îles merveilleuses, la plus réputée d’entre elles étant la mythique Capri.

Avec ses beautés naturelles extraordinaires, son atmosphère douce et ses paysages lumineux, c’est l’île romantique par excellence. La baie abrite aussi les îles d’Ischia et de Procida, moins connues mais incontournables pour les amoureux de la Dolce Vita. A l’écart des touristes, elles offrent au visiteur des villages de contes de fées, des châteaux dans le ciel et des plages de rêves. Et puis, perdue au large, Ponza, un paradis sauvage et encore intact.

Un film réalisé par Jean Hubert Martin

Produit par Jean Dufour et Gilles Thion

©AMP