Mille kilomètres à la rame sur le Zambèze, des chutes de Chavuma aux chutes Victoria. Une immersion complète à deux sur un canoë, pour mieux aller à la rencontre des tribus qui bordent le fleuve et des nombreux animaux qui viennent y boire. Parmi eux, des crocodiles et des hippopotames pas vraiment très accueillants !

C’est avec ce projet d’expédition que Sophie de Courtivron obtient la Bourse Labalette Aventure 2012. Sophie n’en est pas à son premier raid. Elle a déjà bouclé un tour du monde en solitaire en un an et demi. Mais à quelques semaines du départ, l’amie avec qui elle devait partir déclarant forfait, la Guilde du Raid lui présente Christophe Saint-Joanis, un moniteur de planche à voile de 40 ans, ayant déjà traversé l’Afrique du Nord au Sud et fait le tour de l’Amérique latine en VTT.

Partageant le même goût pour l’aventure, ces deux-là semblent taillés pour s’entendre. Et pourtant, l’expédition sera loin de se dérouler comme prévu.

Documentaire : Le Zambèze à la rame (2013)

Un documentaire de Mike Magidson

