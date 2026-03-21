En plein cœur de l’océan Pacifique, à environ 6 000 kilomètres de l’Australie, se trouve la Polynésie française, véritable paradis comptant 118 îles. Au port de Papeete, capitale de la plus grande île, Tahiti, l’association Fa’afaite permet à des passionnés de découvrir des méthodes de navigation ancestrales. À bord d’une réplique parfaite des grandes pirogues traditionnelles qu’utilisaient les Polynésiens il y a 3 000 ans, des navigateurs en herbe apprennent à voyager en mer sans le moindre instrument.
Du côté de la Bretagne, dans la rade de Brest, une immense baie de 180 kilomètres carrés, des apprentis-marins s’évertuent également à apprendre les rudiments de la navigation traditionnelle, à bord de la Belle-Poule, une goélette construite en 1932. En cette ère de technologies, la marine nationale permet à ses élèves d’apprendre à naviguer comme leurs ancêtres et d’expérimenter la mer et ses secrets à bord de ce splendide navire-école.

Un documentaire de Léni MERAT, Jean Marc CHAUVET, Emmanuel CORRE
Anne Laure CAHEN,Karina MARCEAU, Yanie DUPONT-HÉBERT, Frédéric RÉAU
Ismaël DECARRE