Documentaire

Plages dorées, soleil garanti, vie moins chère… De plus en plus de Français font le même choix : partir en Espagne, pour les vacances… ou pour la vie.

– À Minorque, Véronique et Pascal rêvent d’une maison en bord de mer.

-Émilie et Brice testent le camping-car pour explorer l’arrière-pays en famille.

– Stéphane et Jean-Yves quittent tout pour ouvrir des chambres d’hôtes à Benidorm.

– Et pour d’autres, un simple séjour dans un camping andalou se transforme en aventure inoubliable.

Pourquoi l’Espagne séduit-elle autant ? Et surtout : que trouve-t-on là-bas que l’on ne trouve plus ici ? Une chose est sûre : ces familles sont prêtes à tout pour vivre leur rêve au soleil.