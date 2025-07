Documentaire

Abu Dhabi, symbole de luxe et d’excès… mais aussi de défis inattendus. Majordome dans un palace, jockey pour un cheikh, kite-surfeur proche de la royauté : ces Français ont tout quitté pour vivre aux Émirats. Leur quotidien est hors normes, entre palaces, chevaux de course et rencontres privilégiées… mais la réalité derrière les paillettes est parfois plus complexe.