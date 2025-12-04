Kep sur Mer, au Cambodge, attire de plus en plus de Français en quête de soleil et d’un coût de la vie très bas. Dans cette petite ville côtière, expatriés et voyageurs découvrent un quotidien paisible entre plages, marchés locaux et vie à prix mini. Comme Muriel, des centaines de Français ont décidé de tout quitter pour profiter d’un mode de vie plus détendu et économique. Découvrez pourquoi cette destination séduit autant et comment il est possible de vivre au Cambodge tout en économisant au maximum.