Documentaire

Traversant plus de six départements sur près de 500 kilomètres, la rivière Dordogne se fraie un chemin entre des paysages variés et somptueux et un patrimoine d’une richesse rare.

Dans la haute vallée de la Dordogne, les étendues de terres vierges invitent à la contemplation autant qu’à la découverte. En plein coeur du Périgord noir, territoire marqué par la guerre de Cent Ans, les sous-sols cachent autant de trésors que les nombreux châteaux. Enfin, à l’approche de l’embouchure de la rivière, la région du Libournais se raconte à travers ses paysages de vignes.

Réalisé par Mélodie PROUST.

© MORGANE PRODUCTION