De la Croisette au marché couvert de Forville, des quais du vieux port aux palaces, du Palais des festivals à l’île de Sainte Marguerite, et avec les touristes déjà présents en nombre, on en compte près de 200 000 à ce moment de l’année… Cannes vit avec intensité cette fin du printemps et le début de l’été.

Alexandra est apprentie dans un palace, les Dubiosi sont pêcheurs de père en fils, Christophe est conservateur du musée, Stéphanie est policière à la BAC, Jean-Charles est maraîcher à la Bocca et Stéphane est chef étoilé…

Ils ont tous accepté de nous faire partager leur quotidien, à la fois ordinaire et extraordinaire, témoignant de la diversité de la ville et de ses facettes parfois insoupçonnables…

Documentaire : Cannes, Autrement Vu… (2016)

Un documentaire de Flore Mongin

