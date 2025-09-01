Documentaire

A l’extrême sud de la Chine, proche de la frontière Birmane que se trouve le plus beau paysage de terres rouges au monde.

Le sol de Dongchuan est riche en fer et en aluminium ce qui donne au paysage cette couleur rougeoyante unique. L’ocre du sol couvre les collines qui ondules entre les vertes parcelles cultivées, le gris cendré de la route et le blanc immaculé des villages. Toutes ces couleurs contribuent à former un tableau multicolore comme une peinture à l’huile.

Qisheng Song est un photographe de la région depuis plus de trente ans. Il connaît tous les meilleurs points de vue pour photographier ces terres rouges.

Et vous, que pensez-vous de ce chef d’œuvre de la nature ? 🎨

Extrait du film : “La Chine en rouge” – tiré de la série « Voyage à travers les couleurs”

Réalisation : Guy Beauché

