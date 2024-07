Documentaire

Savez-vous quelle est la boisson la plus consommée au monde après l’eau ? C’est le thé. Il s’en consommerait plus de 15 000 tasses par seconde sur la planète ! Philippe Gougler nous emmène en Chine, sur la mythique Route du Thé, au Yunnan. Un périple le long d’anciens sentiers muletiers qui, jadis, desservaient les capitales impériales ou le Tibet, sur près de 2 500 km. Suivre cette route, c’est découvrir le thé le plus prestigieux au monde : le Pu’er. Il se négocie à prix d’or dans le monde entier. Des montagnes à thé aux villes étapes incroyablement préservées de cette route ancestrale, Philippe Gougler nous invite à le suivre dans la Chine éternelle, où vit encore plus de la moitié des ethnies du pays. Tout commence à Mangjing, dans les montagnes à thé au sud du Yunnan, où Philippe Gougler va nous faire découvrir ce qui fait la particularité du thé Pu’er: il pousse sur des arbres millénaires, savamment entretenus par les familles qui veillent sur ce véritable coffre-fort. Car ce thé est le plus cher du monde… Puis il nous emmènera sur les anciennes pistes de cette Route du Thé, en compagnie d’un guide hors-pair, Jean-Yves Tollu, qui connaît les lieux comme sa poche. Avec lui, nous sillonnerons les ruelles de Shaxi, qui a conservé le charme et l’ambiance de l’époque où les caravanes de marchands y faisaient étape, avec leurs chevaux ou leurs mules, pour y commercer et se reposer. Le voyage de Philippe s’achèvera à Jinghong, au sud du Yunnan, à l’occasion du Nouvel An Daï qui réunit toutes les ethnies de la région dans un tourbillon d’activités colorées et hautes en couleur ! Un documentaire de Faut pas rêver.