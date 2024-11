Documentaire

Jérome Pitorin se rend, le temps d’un Week-end, dans la ville d’Angers, en région Pays de la Loire. Découverte de la ville, activité sportives, loisirs en plein air, et bien sûr gastronomie…le menu de ce séjour sera copieux, et riche en rencontres.

Et ce voyage prendra une tournure tout à fait exceptionnelle, car Jérome Pitorin ne sera pas le seul à visiter Angers : Stéphane Marie et Carole Tolila, de l’émission « Silence Ça Pousse », sont également de passage. Mais pas seulement pour faire du tourisme : Stéphane et Carole, à l’invitation de la ville, se préparent à relever un défi de taille : Réaménager, réorganiser, revégétaliser, et arborer une place aujourd’hui vide et nue , située tout près du Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie, pour en faire un lieu beau, vivant, convivial et chaleureux, un lieu propice aux rencontres et aux échanges.

Après un rapide état des lieux, Stéphane proposera, à l’aide de ses fameux croquis, sa vision de cette place et la transformation qu’il propose. Avec Carole, ils vont, comme à l’accoutumée, faire appel à des bénévoles, qui participeront activement à ce vaste chantier de 3 jours . Vous l’avez deviné, Jérome Pitorin s’investira totalement dans ce projet, et retroussera ses manches pour aider.