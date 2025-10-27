Documentaire

75% du territoire australien sont arides ou semi arides. Lorsque les premières populations sont arrivées, il y a quarante mille ans, le pays était beaucoup plus vert et beaucoup plus arboré qu’il ne l’est aujourd’hui. Vivant de chasse et de cueillette, les aborigènes se contentaient de ce qu’ils trouvaient. Toute source de protéine était mise à profit.

Les colons anglais ne voyaient pas la vie ainsi. Ils ont rasé les forêts pour exploiter les terres.

Mais, malgré l’histoire tourmentée de la colonisation, les aborigènes ont su conserver leur savoir. Il aura fallu plus d’un siècle pour qu’on prenne conscience de sa valeur. Aujourd’hui, les scientifiques s’intéressent de plus en plus aux connaissances qu’ils ont acquises en vivant dans le désert pendant quarante ou cinquante mille ans.

Documentaire : Planète Sable – Australie, le continent désert

Réalisation : Thierry Berrod

