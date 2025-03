Documentaire

C’est la passion de millions d’Irlandais et aussi celle de Liam Dowling, éleveur et entraîneur de « greyhounds ». Le greyhound, c’est le lévrier de course, le chien le plus rapide du monde. Chaque semaine, en Irlande, on dénombre plus de 300 courses. Liam à sa marque, sa meute, son équipe : les « Ballymac ». Il élève dans le Kerry, à l’ouest du pays, quelques 150 chiens de compétition. Une affaire de famille. Avec son fils Shane, il consacre tout son temps à entraîner ses chiens et à les faire courir sur les pistes des meilleurs cynodromes d’Irlande et du Royaume Uni. Cette fois, c’est Ballymac Vic, leur champion, qui tente de remporter le prix… Entre bookmakers, passion et ferveur populaire, l’ambiance est garantie ! Un documentaire de Bertrand Edel/Christian