Documentaire

Cap sur Rennes, la capitale de la Bretagne, ville étudiante (20 % de la population), économiquement dynamique et bien placée dans les classements des cités où il fait bon vivre. La balade commence, en compagnie du street-artiste Arthur-Louis Ignoré, devant le Parlement de Bretagne, devenu la Cour d’appel, pour bifurquer dans les ruelles du Centre-ville avec ses immeubles aux façades à pans de bois. Rencontre avec le chef Romain Joly qui trouve son bonheur au marché des Lices, l’un des plus grands de France et où on peut déguster la fameuse galette saucisse.