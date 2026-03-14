En naviguant sur le fleuve Paraná, François Pécheux traverse des paysage spectaculaires et rencontre des modes de vie étonnants.
Le Parana – Au bout c’est la mer
Un film de Pascal Richter
Le Parana – Au bout c’est la mer
Un film de Pascal Richter
Dans le cœur verdoyant du Poitou-Charentes, entre les plaines fertiles, les cours d’eau chuchotants et le ciel bleu éclatant,...
Avec l’essor des véhicules électriques, les vacances en voiture électrique se présentent comme une option de plus en plus...
Jacques est accueilli par Katia Lafaille, aventurière et exploratrice pour vous parler de « son » Chamonix. Alpinisme, expédition,...
Jacques se balade toujours en Haute-Savoie. Et on se donne rendez-vous à Châtel, la station française la plus Suisse...
C’est une île pas comme les autres. A l’arrivée de l’été, elle se transforme en station balnéaire pour accueillir...
Parc naturel régional depuis 1977, le Queyras dans les Hautes-Alpes est une montagne préservée qui offre aux marcheurs un...
La plus grande partie de la Laponie se trouve en territoire norvégien. C’est d’ailleurs à Karasjok que les Samis...
Jacques Legros vous propose une balade à Trouville-sur-Mer ! Direction la Normandie pour une journée dans cette jolie station...
Le travail des enfants est une réalité tragique qui persiste dans de nombreuses régions du monde malgré les efforts...
Le Maroc est une terre de contrastes, entre montagnes, déserts, océans et villes historiques. Pour les voyageurs en quête...
Des montagnes des Carpates au delta du Danube, les voies ferrées de la Roumanie, un pays latin entouré d’Etats...
À Buenos Aires, la capitale de l’Argentine, on observe des quartiers urbains colorés, des sites et des bâtiments patrimoniaux...
Découvrez les pépites françaises à ne pas manquer, des trésors cachés qui attirent chaque année des milliers de visiteurs...
Dans le Nord-est Brésilien, le long d’une côte battue par les vents, Marc Thiercelin part à la rencontre d’un...
Partir seul à l’aventure est une expérience transformante qui peut bouleverser votre perception du monde et de vous-même. Voyager...
Pour votre prochain numéro de Weari, Cédric vous emmène sur la petite île de Tiga dit Toka. Isolée du...
C’est à Londres à bord d’un black cab que Philippe Gougler débute son voyage en Angleterre. Le globe trotter...
A la tête d’une caravane de vingt dromadaires, Gebru parcourt chaque mois les deux cents kilomètres qui séparent sa...
Les hyènes sont prêtes à tout pour prendre le pouvoir au sein de la meute et elles n’hésitent pas...
Nichée au cœur du Cambrésis, dans le département du Nord, la ville de Caudry déploie un récit fascinant qui...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site