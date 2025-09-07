Vézelay est l’un des grands sanctuaires qui ponctuent les chemins de Compostelle. La colline et la Basilique, inscrites sur la liste du patrimonial mondial de l’Unesco, s’imposent dans le paysage.
Le Brésil, pays de contrastes et d’immensité, séduit par la diversité de ses paysages, la richesse de sa culture...
Pour les pèlerins, c’est toujours un moment intense de découvrir la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vivez les émotions des voyageurs...
Tout ce qui a trait au moulin est fascinant. Le chant de la rivière qui le longe, la puissance...
Fidji compte plus de 300 îles disséminées au cœur du Pacifique Sud. Plus d’une centaine d’entre elles sont inhabitées....
A l’aube, à l’heure où les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle quittent St-Jean-Pied-de-Port, Jean-Michel recompte ses brebis. Mais ce n’est que...
Abdou, le représentant d’une agence de voyage marrocaine nous fait découvrir un endroit magique : un campement perdu dans...
Les Seychelles… La simple évocation de ce mot suffit pour nous transporter vers de longues plages de sables blancs...
La région du Pantanal est la plus grande zone humide de la planète, mais aussi l’une des plus riches...
Bienvenue au pays du sourire… ou encore aux pays des mille pagodes ! Difficile de déterminer lequel de ces...
Dans le nord de l’Inde, entre l’État du Bihar et de l‘Uttar Pradesh, nous suivons les pas de Bouddha,...
Documentaire touristique, sur les meilleurs spots à faire.
Les jardins familiaux du Châtelard, un coin de paradis pour toutes les cultures.
Le palais Bourbon est le bâtiment qui abrite l’Assemblée nationale française, situé sur le quai d’Orsay, dans le 7ᵉ...
Pour beaucoup, la Tanzanie se limite généralement aux superbes parcs animaliers alors que son littoral recèle des lieux inconnus...
Le Maine-et-Loire, une région située dans l’ouest de la France, est un véritable trésor caché qui mérite largement votre...
Le réalisateur Mathieu Despiau a arpenté pendant un mois, sur 6000 kilomètres, l’ouest américain, du Nouveau-Mexique à l’Utah en...
Eté 2003. En France, la canicule. Sur les bords de la Méditerranée, des incendies éclatent un peu partout. à...
Depuis 1974, l’île de Chypre est partagée en deux par la ligne Attila : au sud, les Chypriotes grecs,...
La crise sanitaire a malheureusement ralenti le tourisme pendant plus d’un an. Heureusement, la situation semble s’améliorer et l’espoir...
Catherine et Bernard partent vivre leur retraite en Alaska !
