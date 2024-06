Documentaire



Dans les monts Zagros, au sud-ouest de l’Iran, un instituteur accompagne une famille de bergers nomades bakthyaris lors de leur transhumance de printemps. Pendant trois semaines, il marche à leurs côtés et, le soir venu, fait la classe aux enfants. Sa mission : leur transmettre une éducation élémentaire, indispensable pour trouver un travail en ville où ils espèrent s’installer.

Les Bakhtyaris sont un peuple fier et travailleur qui habite au pied de la chaîne des monts Zagros. Éleveurs depuis toujours, ils vivent grâce à leur bétail. Leur présence sur ces terres remonte à des milliers d’années. Les Bakhtyaris sont trois millions et demi en Iran, mais 90% d’entre eux habitent désormais en ville. Ils ne sont plus que 10% à rester nomades, et seuls quelques milliers continuent à pratiquer la transhumance de manière traditionnelle. Cette année, la transhumance a une saveur particulière pour cette famille : c’est la dernière fois qu’elle fait la route à pied, rompant ainsi avec une tradition millénaire.

Documentaire : Nomades d’Iran : Sur la Route du Savoir

Un documentaire de Louis Menier