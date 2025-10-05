Documentaire

D’où nous vient le désir d’ailleurs, de voyages et d’aventures ? Qu’attend-on de ces exils définitifs ou momentanés, baignés d’un fantasme parfois trompeur ? Et où nous mènent-ils…?

Près de dix années après son premier voyage en Patagonie, le réalisateur-motard, Fabrice Marquat, retourne sur ces terres du bout du monde. Seul au guidon de sa moto pendant six mois et quelques 12 000 kilomètres, il va filmer ses rencontres avec une population bigarrée, isolée géographiquement et socialement du reste du monde. Autant de personnages, qui avaient tous une raison pour rejoindre ce Far West austral. Chacun vit la Patagonie à sa manière, entre fascination et désillusion. Toujours dans l’isolement.

Avec sa trame narrative en forme de carnet de route intimiste, ce film est avant tout un regard sensible posé sur l’autre et son parcours, une écoute attentive en quête de réponses.

Emerveillé par les récits de grands auteurs d’Amérique Latine comme Sepulveda et ses descriptions enivrantes de la Patagonie, Fabrice Marquat n’a plus qu’une obsession mettre tout en œuvre pour parcourir la Patagonie. Il entame un long périple en solitaire sur la Terre de feu, la traverstant de long en large en moto tout en se laissant guider au fil de ses envies et de ses rencontres.

Tel un explorateur des temps anciens ou d’un Jack Kerouac, Fabrice Marquat explore la mythique Patagonie. Une liberté totale qui se fait rare aujourd’hui. Mais ce voyage est également un moyen pour lui de comprendre pourquoi tant de voyageurs s’y sont rendus avant lui (ruée vers l’or, raisons économiques, voyages au long cours). Il filme sans artifice ses rencontres avec des gens radicalement isolés du reste du monde, sur le plan géographique et social.

Un film de Fabrice Marquat.