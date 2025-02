Documentaire

La Patagonie s’étire sur plus de 2 000 kilomètres, du Río Colorado au nord, au Cap Horn, la pointe australe du continent sud-américain. Découverte par Magellan il y a cinq siècles, elle reste l’une des régions les plus inhabitées de la planète. Ce territoire possède un extraordinaire patrimoine naturel partagé par l’Argentine et le Chili : forêts, volcans, lacs cristallins et une faune unique au monde. Ismaël Khelifa part à la rencontre de ceux qui ont choisi de dompter ces territoires sauvages.