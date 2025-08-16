Documentaire

La plage d’Atayala est l’une des plus belles plages du Brésil. Située sur l’île principale de l’archipel Fernando de Noroña, elle fait partie de la réserve naturelle inscrite au patrimoine de l’Unesco depuis 2002.

Complètement investis dans leur nouveau rôle de protecteur de la biodiversité, les insulaires accueillent les touristes avec parcimonie et selon des normes environnementales bien précises.

Seuls quelques étrangers ont su se faire accepter sur l’île, comme Patrick, un Alsacien qui a ouvert un club de plongée, Ju Mederos, une ancienne star de la chanson brésilienne des années 1980 ou Pablo, un biologiste qui analyse les tortues avec philosophie. Tous ont la particularité d’aimer la nature et d’essayer à tout prix d’entretenir leur sanctuaire naturel.

Documentaire : Les Nouveaux Paradis – Brésil, une beauté préservée

Réalisation : Jean Froment

