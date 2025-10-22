Loin du tourisme de masse, le massif des Aravis est un territoire préservé, à cheval entre la Haute-Savoie et la Savoie. Cette chaîne montagneuse invite à une découverte authentique des Alpes. Ici, pas de foule ni de grands complexes touristiques : juste des alpages à perte de vue, des fermes adossées à la montagne, des sentiers propices à l’évasion. Jérôme Pitorin part à la rencontre d’habitants, passionnés de leur région et amoureux de leurs sentiers de randonnée. Ce voyage au grand air, entre traditions, paysages et moments simples, permet de renouer avec l’essentiel.