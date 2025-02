Documentaire

Une créativité débridée, des nuits endiablées et un mode de vie anticonformiste font de Barcelone l’une des villes les plus singulières d’Europe. Depuis les jeux olympiques de 1992, elle s’est transformée de fond en comble : les ruelles bigarrées du centre historiques sont rénovées et abritent les lieux les plus branchés, les no man’s lands sont envahis par les gratte-ciels et l’on se rend à la plage en métro. Résultat : Barcelone abrite une population de plus en plus cosmopolite. Les 15 millions de visiteurs annuels se mêlent aux catalans, aux étudiants Erasmus, mais aussi aux artistes. C’est ce mélange des genres qui a fait sa réputation. Certes, le chômage est passé de 3 à 15% de la population en deux ans à peine, mais l’ébullition qui agite la capitale de la Catalogne en font l’une des villes les plus dynamiques du monde malgré la crise. Mais, la capitale de la Catalogne ne se développe pas sans heurts. L’équipe des « Documentaires du dimanche » a tenté de découvrir à qui profite cet essor fulgurant. D’un quartier à l’autre, les contrastes sont saisissants : les étudiants les moins fortunés s’entassent dans des trous à rats loués pour des fortunes, les habitants les plus modestes sont expulsés pour laisser la place aux hôtels de luxe et les artistes prennent d’assaut les usines désaffectées. Un documentaire de Sophie Romillat, Tony Comiti Productions.