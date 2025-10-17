Depuis quelque temps, les Açores ne sont plus simplement le nom d’un anticyclone dans les bulletins météo. Cet archipel portugais de neuf îles à 5 heures d’avion de Paris est devenu une destination très prisée pour les amateurs de nature avec son climat subtropical, sa végétation luxuriante et ses magnifiques paysages de volcans endormis. Grâce aux compagnies aériennes low cost qui proposent des aller-retours à partir de 400 euros, la fréquentation touristique a doublé en trois ans pour atteindre près de 800 000 touristes.