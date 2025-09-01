La ville a été fondée au XVe siècle par les marchands perses et arabes qui ont établi un important comptoir commercial dans la région. Elle est rapidement devenue un centre commercial majeur pour les épices, l’ivoire et les esclaves. Au fil des siècles, la ville a été influencée par les cultures africaines, arabes, indiennes et européennes, ce qui a créé une atmosphère unique.

Aujourd’hui, Stone Town est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO et attire des touristes du monde entier. Les visiteurs peuvent se promener dans les rues étroites de la vieille ville, visiter le marché aux épices et les bazars colorés, explorer les musées locaux et les forts historiques, ou se détendre sur les plages de sable blanc à proximité.

Parmi les attractions les plus populaires de Stone Town, on peut citer la Maison des Merveilles, un bâtiment historique qui abrite un musée sur l’histoire et la culture de Zanzibar, le Palais des Sultans, qui était autrefois la résidence des sultans de Zanzibar, et la cathédrale anglicane de Christ Church, qui a été construite sur le site d’un ancien marché d’esclaves.