Documentaire



En compagnie d’Yves Paccalet, naturaliste passionné et de Priscilla Telmon, aventurière au long cours, nous partons sur les sentiers de randonnée qui sillonnent la Corse. En empruntant le sentier de grande randonnée de la pointe sud, le « Mare a Mare » de Porto- Vecchio à Propriano, nous réalisons une traversée d’Est en Ouest de la Corse, en visitant les villages de l’Alta Rocca, la forêt de l’Ospédale avec ses arbres millénaires, les cols de Mela et Tavara, la vallée du Fumicicoli, et pour finir, le bord de mer de Propriano. La découverte de la nature méditerranéenne et de la Corse dans toute sa beauté.

Réalisateur : Augustin Viatte