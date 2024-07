Sanary-sur-Mer : un joyau de la Côte d’Azur

Article

Sanary-sur-Mer est une charmante commune située dans le département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en France. Cette ville côtière est réputée pour son port pittoresque, ses plages magnifiques et son ambiance méditerranéenne authentique. Nichée entre mer et montagnes, Sanary-sur-Mer offre un cadre idéal pour les visiteurs en quête de tranquillité, de culture et de nature.

Histoire de Sanary-sur-Mer

Sanary-sur-Mer a une riche histoire qui remonte à l’époque romaine. Anciennement appelée « Sant Nazari », la ville a évolué au fil des siècles pour devenir un port de pêche prospère. Au XIXe siècle, Sanary a attiré de nombreux artistes et écrivains, dont Aldous Huxley et Thomas Mann, en raison de son climat agréable et de son cadre enchanteur.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Sanary-sur-Mer a joué un rôle important en tant que refuge pour les intellectuels et les artistes fuyant le régime nazi. La ville a su préserver son patrimoine tout en s’adaptant aux besoins de la modernité, offrant ainsi un mélange harmonieux de passé et de présent.

Le port

Le port de Sanary-sur-Mer est sans doute l’un des lieux les plus emblématiques de la ville. Bordé de palmiers et de maisons colorées, ce port pittoresque est animé toute l’année par les pêcheurs locaux et les plaisanciers. Les visiteurs peuvent se promener le long des quais, admirer les bateaux traditionnels, appelés « pointus », et déguster des fruits de mer frais dans les nombreux restaurants environnants.

En été, le port devient le cœur de nombreuses festivités, avec des marchés nocturnes, des concerts en plein air et des feux d’artifice. C’est également le point de départ idéal pour des excursions en mer vers les îles voisines, telles que les îles des Embiez et de Bendor.

Les plages de Sanary-sur-Mer

Sanary-sur-Mer est réputée pour ses plages magnifiques qui attirent des visiteurs du monde entier. Parmi les plus populaires, on trouve la plage de Portissol, avec son sable fin et ses eaux turquoise, et la plage de la Gorguette, idéale pour les familles grâce à ses eaux peu profondes.

Pour les amateurs de sports nautiques, la plage de Bonnegrâce offre des conditions parfaites pour la planche à voile et le paddle. Les criques cachées et les sentiers côtiers offrent également des opportunités de randonnée et de plongée sous-marine, permettant aux visiteurs de découvrir la richesse de la faune et de la flore marines de la région.

Le patrimoine culturel

Sanary-sur-Mer possède un patrimoine culturel riche et diversifié. Le musée Frédéric Dumas, dédié à l’histoire de la plongée sous-marine, présente une collection unique d’équipements et de photographies. La tour romane, datant du XIIIe siècle, offre une vue panoramique sur la ville et la mer.

La ville est également célèbre pour son église Saint-Nazaire, avec ses fresques colorées et son architecture impressionnante. Les ruelles pavées du centre-ville sont parsemées de boutiques d’artisans, de galeries d’art et de cafés, offrant une expérience authentique et agréable.

Hôtel à Sanary-sur-Mer

Trouver un Hôtel à Sanary dans le Var est facile grâce à la diversité des hébergements disponibles. Que vous recherchiez un hôtel de luxe avec vue sur la mer, une auberge charmante dans le centre historique ou un établissement familial près des plages, Sanary-sur-Mer offre une gamme d’options pour tous les budgets et tous les goûts. Les hôtels de la région sont réputés pour leur hospitalité, leur confort et leur service exceptionnel.

Beaucoup d’hôtels proposent des prestations supplémentaires, telles que des spas, des piscines et des restaurants gastronomiques, permettant aux visiteurs de se détendre et de profiter pleinement de leur séjour. Il est conseillé de réserver à l’avance, surtout pendant la haute saison, pour garantir une place dans l’établissement de votre choix.

La gastronomie locale

La gastronomie de Sanary-sur-Mer est un véritable délice pour les papilles. La ville bénéficie de la richesse des produits de la mer et des terres provençales. Les restaurants locaux proposent une variété de plats typiques, tels que la bouillabaisse, les pissaladières et les tapenades.

Le marché de Sanary, tenu plusieurs fois par semaine, est un incontournable pour découvrir les produits frais de la région, comme les olives, les fromages, les herbes de Provence et les vins locaux. Les visiteurs peuvent également déguster des spécialités locales dans les nombreux cafés et bistros de la ville.

Activités et loisirs

Sanary-sur-Mer offre une multitude d’activités et de loisirs pour tous les âges. Outre les plages et les sports nautiques, la ville propose des sentiers de randonnée, des pistes cyclables et des excursions en bateau. Les amateurs de culture peuvent assister à des spectacles de théâtre, des concerts et des expositions tout au long de l’année.

Pour les familles, le parc animalier et le jardin exotique de Sanary-sur-Mer sont des destinations populaires. Les événements annuels, tels que le festival de la mer et les fêtes traditionnelles, ajoutent une touche de festivité et de convivialité à la vie quotidienne de la ville.