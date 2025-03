Documentaire

Le Cantal se situe au coeur du Massif central. Ses sentiers, ses panoramas et ses paysages montagnards et volcaniques, font la beauté du département ! Ses habitants, les cantaliens – ou plus intimement “les cantalous”, vivent au rythme des saisons et cherchent à dynamiser leur territoire. Le séjour de Jérôme Pitorin débute à Salers, au coeur de la cité médiévale.

Au programme :

– Le Cantal, un terrain de jeu inépuisable

– La truffade

– Ces nouveaux Cantaliens

– La Cheylade, un village pas comme les autres

A- u cœur du Lioran, la plus grande station de ski du massif central