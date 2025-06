Documentaire

Comment concilier soif d’évasion et respect de l’environnement ? Tourné dans plusieurs lieux emblématiques du tourisme, ce documentaire questionne nos modes de voyage et propose des pistes pour les rendre plus durables.

Avec un chiffre d’affaires d’environ 1 500 milliards de dollars par an avant la pandémie, le tourisme génère de l’emploi partout dans le monde. Mais entre les longs courriers aux prix de plus en plus réduits et les croisières aux calamiteux bilans carbone, les voyages ont un coût environnemental considérable. Entre besoin d’évasion et sentiment de culpabilité, comment se positionner en tant que voyageur responsable ? À l’échelle des villes, que faire pour limiter les dérives du secteur du tourisme ? La municipalité de Venise, par exemple, mise désormais sur un droit d’entrée et une surveillance numérique via des centaines de caméras pour mieux gérer ses flux de visiteurs, responsables de la dégradation de son archipel.

De Barcelone à Dubrovnik en passant par Venise, ce documentaire aborde une thématique essentielle pour notre avenir, en donnant la parole à des maires, des acteurs du tourisme et des experts du climat, qui évoquent les initiatives envisageables en faveur d’un tourisme plus vert.

Documentaire d’Antje Christ (Allemagne, 2021, 52mn)

Disponible jusqu’au 30/09/2025