Documentaire



L’Argentine c’est là où l’on part à la découverte des Gauchos, authentiques cow-boys argentins, et de leurs bottes faites à partir de jarrets de poulains.

Où l’on se promène dans les boutiques branchées de Buenos Aires, là où les jeunes designers revisitent non sans humour les icônes sud-américaines.

Où l’on suit les mères d’enfants disparus sous la dictature argentine, reconnaissables à leur foulard blanc brodé, qui battent le pavé place de Mai depuis plus de trente ans.

Où l’on se fond avec curiosité parmi les participants du Murga, un carnaval populaire où chacun se pare d’uniformes bariolés et chaque pièce est unique.

Où l’on fait la connaissance des membres de Los Mas Sueltos, des jeunes chanteurs aux crânes tatoués et aux visages percés, adeptes de marques américaines, ou plutôt de leurs répliques contrefaites.

Où l’on apprend que le danseur tango n’est rien sans ses chaussures, véritables emblèmes de sa passion.

Un documentaire de Fernando DIAZ