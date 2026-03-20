Documentaire

Le sujet sur les îles bretonnes traite de l’insularité et du caractère « trempé » de chacune des îles (Mont Saint Michel, Bréhat, Batz, Ouessant, Molène, Sein, Groix, Belle- île, Île aux Moines, Houat et Hoëdic) sous un angle historique, géographique et social.

Nous ferons connaissance avec certains îliens et partagerons un morceau de leur quotidien toujours en lien avec la mer qui nous conduit inexorablement à évoquer ses phares, ses tempêtes, ses naufrages en un mot ses souvenirs.

Documentaire : Terre des Mondes – Épisode 13 : les Îles Bretonnes (2013)

Un documentaire de Serge Oliero & François Calderon

