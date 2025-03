Documentaire

S’élevant progressivement d’ouest en est, la moyenne Belgique se situe entre la plaine flamande et les vallées de la Sambre et de la Meuse. Ces bas-plateaux argileux constituent le sol le plus fertile du pays, terre de grandes exploitations agricoles entourées de vastes champs et prairies. Entre survol du paysage et rencontre des habitants, un documentaire à la découverte du « grenier à blé » de la Belgique. Refuge pour animaux exotiques, découverte de la fabrication de l’unique whisky belge ou encore rencontre avec le fondateur d’une communauté hippie, tels sont les thèmes abordés dans ce deuxième documentaire entièrement dédié à la Belgique et à ses richesses.