Documentaire

Sauvegarder des territoires méconnus et pourtant déjà mis en danger par l’être humain : telle est la mission que s’est fixé Evrard Wendenbaum, véritable aventurier du XXIe siècle.

Avec son équipe de scientifiques et d’écovolontaires, il part au coeur du Makay à Madagascar, un massif primaire majestueux qui doit à tout prix être sauvegardé.

Dans cette forteresse minérale, il ouvre la voie à ses co-équipiers pour leur permettre d’accéder aux terrains les plus reculés et découvrir des écosystèmes inexplorés, susceptibles d’abriter de nouvelles espèces.

Entre les découvertes scientifiques et les prouesses physiques, le temps du campement est aussi celui de la réflexion. Enjeux biologiques, économiques, culturels et sociaux: tout coïncide pour classer le massif en réserve de biosphère et contribuer ainsi à sa protection.

Documentaire : Madagascar, Expédition en Terre Makay

Un documentaire de Gil Kebaïli & Evrard Wendenbaum

