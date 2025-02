Documentaire

La vallée de la Sagne c’est certainement un des endroits les plus discrets et méconnus du canton de Neuchâtel. De La Sagne aux Ponts-de-Martels, ici tout est prairie fleurie et pâturage. Plus au fond de la vallée se cache son joyaux, la plus grande tourbière de Suisse devenue réserve naturelle et paradis des libellules. Une mosaïque de rencontres singulières, du nostalgique conducteur de train, au photographe animalier, en passant par le paysan à l’allure de cowboy et enfin par la touche artistique d’un ancien tourbier. Tous y trouvent leur petit plaisir dans cet environnement enchanté du Jura neuchâtelois. Un documentaire de Dominique Clément pour Passe-moi les jumelles.