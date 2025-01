Documentaire

De part et d’autre du Rhône s’étend une vaste vallée au passé historique d’une grande richesse. De Lyon, l’ancienne capitale des Gaules au mont Ventoux, le géant de Provence qui culmine à 1910 mètres, en passant par Montélimar et Carpentras, les paysages que traverse le plus puissant fleuve de France offrent une extraordinaire diversité. Gardiens du patrimoine, artisans, marinier, viticulteur et même parapentiste, ce périple en vallée du Rhône part à la rencontre de femmes et d’hommes intimement liés à leur territoire.

Réalisé par Sam Caro

© MORGANE PRODUCTION