Documentaire

Un jour, alors qu’il était en train de faire son tour habituel, un facteur français se prit à rêve d’un palais imaginaire… et il en posa la première pierre.

Sans connaissance architectural, aidé seulement de son imagination et de son sens commun, il dédia tout son temps libre des trente années suivantes à l’édification du palais de ses rêves.

Même si Ferdinand Cheval était considéré au départ comme un fou par les habitants de son village, sa création, qui survécu les siècles, attire aujourd’hui l’admiration de milliers de visiteurs chaque année.

Extrait du film : “Voyage à travers les couleurs – La France en jaune”

Réalisation : ​​Carole Greco

