Étretat, située sur la côte normande, est célèbre pour ses falaises blanches spectaculaires et son atmosphère pittoresque. Avec seulement deux jours pour explorer ce joyau, il est essentiel d’optimiser votre séjour pour profiter des merveilles naturelles, des activités de plein air et du charme de la ville.

Alors que faire à Etretat en 2 jours ? Voici un guide détaillé pour un séjour de 48 heures à Étretat.

Jour 1 : découverte des falaises et immersion dans la nature

Matin : randonnée sur les falaises d’Amont

Commencez votre première journée par l’une des plus célèbres attractions d’Étretat : les falaises d’Amont. Dirigez-vous vers le nord de la ville, où une randonnée légère vous conduira vers ces falaises emblématiques. Depuis le sommet, vous aurez une vue imprenable sur la falaise d’Aval et l’arche naturelle appelée l’Aiguille d’Étretat, un des sites les plus photographiés de la région.

En haut des falaises d’Amont, vous pourrez visiter la chapelle Notre-Dame de la Garde, une petite église qui surplombe la mer et offre un cadre apaisant pour prendre un moment de repos. N’oubliez pas de passer par le musée du patrimoine d’Étretat juste à côté, qui vous racontera l’histoire maritime et la vie des pêcheurs d’autrefois.

Après-midi : exploration des falaises d’Aval et de l’Aiguille

Après avoir savouré un déjeuner dans l’un des charmants restaurants locaux, pourquoi ne pas descendre vers la plage pour explorer les falaises d’Aval et admirer de près l’Aiguille d’Étretat ? Une balade le long de la plage à marée basse vous permettra de découvrir des grottes cachées et des formations rocheuses étonnantes. Assurez-vous de vérifier les horaires des marées afin de ne pas être surpris par la montée des eaux.

La randonnée jusqu’au sommet des falaises d’Aval est un autre incontournable. De là, vous aurez une vue à couper le souffle sur l’ensemble de la baie et les formations rocheuses si célèbres. Continuez vers le sud pour atteindre la célèbre Manneporte, une autre arche spectaculaire.

Soirée : détente et coucher de soleil

Après une journée bien remplie, détendez-vous dans un café en bord de mer et savourez les spécialités normandes comme les moules-frites ou une galette au fromage local. La fin de la journée est également le moment idéal pour admirer le coucher de soleil sur les falaises, un spectacle naturel inoubliable qui attire les artistes et les photographes du monde entier. Installez-vous sur la plage ou grimpez de nouveau sur les hauteurs pour une vue panoramique sur les falaises dorées par la lumière du soir.

En deux jours à Étretat, vous pourrez explorer les célèbres falaises, visiter des jardins artistiques, découvrir la maison d’Arsène Lupin, et profiter d’activités nautiques ou de moments de détente.

Jour 2 : culture, art et nature

Matin : visite des jardins d’Étretat

Commencez votre deuxième journée par une promenade dans les jardins d’Étretat, un espace vert unique qui allie art contemporain et nature. Situés sur les hauteurs, ces jardins proposent une série de sculptures artistiques en harmonie avec le paysage environnant. Chaque espace de jardin est thématique et offre une perspective différente sur les falaises et la mer. C’est une visite incontournable pour les amateurs de jardinage, d’art, ou simplement ceux qui cherchent à s’évader dans un cadre enchanteur.

Après-midi : découverte du Clos Arsène Lupin

Pour un peu de culture, rendez-vous ensuite au Clos Arsène Lupin, la maison de Maurice Leblanc, l’auteur des célèbres romans mettant en scène le gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Transformée en musée, cette maison permet d’explorer l’univers de ce personnage mythique tout en plongeant dans l’histoire littéraire française. Les fans des romans, ou ceux qui ont découvert Lupin via la série télévisée, y trouveront un plaisir particulier.

Après votre visite, prenez le temps de flâner dans le centre d’Étretat. La ville elle-même, bien que petite, regorge de charmantes ruelles, de boutiques d’artisanat et de café-terrasses idéales pour un moment de détente.

Fin d’après-midi : activités nautiques ou détente

Pour terminer votre séjour de manière active, pourquoi ne pas essayer l’une des activités nautiques disponibles à Étretat ? Que vous soyez tenté par une sortie en kayak, une initiation au paddle ou une promenade en bateau, c’est une excellente façon de découvrir les falaises sous un autre angle, depuis la mer.

Si vous préférez une approche plus tranquille, profitez d’une dernière balade sur la plage ou d’une baignade, si la saison le permet. La plage d’Étretat, avec ses galets caractéristiques et ses eaux cristallines, est un endroit paisible pour se ressourcer avant de repartir.

Conseils pratiques pour un séjour réussi à Étretat

Quand partir ?

Étretat est une destination agréable toute l’année, mais pour profiter pleinement des activités de plein air, il est conseillé de visiter au printemps ou en été. En automne, les couleurs des falaises et du paysage sont également magnifiques, bien que le temps puisse être plus variable. L’hiver, bien que plus calme, offre une ambiance unique avec moins de visiteurs.

Où manger ?

Étretat regorge de restaurants et de brasseries où vous pourrez déguster des plats typiques de Normandie. Ne manquez pas de goûter les fruits de mer frais, comme les huîtres et les moules, ainsi que les fromages locaux comme le camembert. Pour une expérience plus raffinée, certains restaurants offrent des menus gastronomiques à base de produits locaux.

Comment se déplacer ?

Étretat est une petite ville, donc tout peut se faire à pied. Les randonnées vers les falaises sont bien balisées et accessibles, même pour les marcheurs occasionnels. Si vous souhaitez explorer d’autres sites en dehors de la ville, comme Fécamp ou Le Havre, la voiture reste la meilleure option.

Conclusion : que faire à Etretat en 2 jours ?

En deux jours à Étretat, vous pouvez non seulement admirer les célèbres falaises et formations naturelles, mais aussi plonger dans l’histoire culturelle et littéraire de la ville. Que vous soyez amateur de randonnées, passionné de jardins ou curieux de découvrir l’univers d’Arsène Lupin, Étretat vous offre un séjour riche et varié.